R&B-formatie verwikkeld in juridisch gevecht Bonje binnen Re-Play: ’Het verraad is schokkend’

Door Frank Waals Kopieer naar clipboard

Met zijn vieren bereikten Samuel de Wit, Henk Waarde Mark Dakriet en Alwin Burk (v.l.n.r.) grote successen. Nu is er flinke mot en moeten advocaten worden ingezet om hun geschil op te lossen. Ⓒ ANP/HH

Al dertig jaar staat R&B-formatie Re-Play op de bühne en al die tijd was er nooit een wanklank te horen over de zangers die met Niemand en Never nooit meer (met Gordon) grote hits scoorden. Maar nu is er gedonder in de hut. Oprichter Alwin Burke en de drie andere leden, Henk Waarde, Mark Dakriet en Samuel de Wit leven op voet van oorlog. „Het is een waanzinnig vies spelletje geworden.”