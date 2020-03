Katja Schuurman: crisis biedt mogelijkheden

De actrice en presentatrice laat op Instagram weten het niet makkelijk te hebben. Ze schrijft: „Diep vermoeid en bij vlagen woedend op, maakt eigenlijk niet uit waarop, en wiebelig emotioneel thuis zitten, je hersenen niet in staat tot veel meer dan een monotoon leeg gezoem, is vooralsnog nog best een interessante uitdaging.

Maar gelukkig kan Katja bouwen op echtgenoot Freek, die haar ’meesleepte’ voor een wandeling naar Het Paard van Marken, een vuurtoren dat op een steenworp afstand van hun huis staat. „Maar die ik ondanks de enorme aantrekkingskracht wegens allerlei romantische beelden en gedachten bij deze plek, nog nooit bezocht had. Wat zo’n crisis al niet aan mogelijkheden biedt! Resultaat: Desillusie. Het is een lelijk ding. Rommelig. En met de beste wil van de wereld kun je er geen sprookje bij bedenken.”

Katja en Freek maakten op Valentijnsdag bekend een kindje te verwachten. Dat de twee nu zeeën van tijd hebben komt hen beiden goed uit. „Oké, heel eerlijk. Het idee van rust, stilte, bezinning, tijd voor al die dingen waar we in de zelfgecreëerde hectiek van onze levens nooit aan toe komen, is een groot cadeau aan ons allen.” De presentatrice benadrukt dat ze met ’ons’ doelt op ’diegenen die geen vitaal beroep hebben’.