Rico Verhoeven en vriendin kopen huis: ’Ons droomproject’

„We hebben een huis gekocht”, schrijft Verhoeven verheugd bij een foto waar het stel een handtekening zet onder het koopcontract. „We kunnen niet wachten om jullie mee te nemen in dit proces. We hebben vandaag onze eerste afspraak met de architect en we zijn zo blij om straks de eerste tekeningen te zien van alle ideeën die we eerder hebben besproken.” Het is vooralsnog niet bekend waar het koppel een huis heeft gekocht.

Verhoeven won afgelopen zaterdag 455.000 euro aan prijzengeld tijdens de Glory Grand Prix. ’The King of Kingboxing’ versloeg tijdens het achtmanstoernooi in de Arnhemse Gelredome Sofian Laïdouni, Nabil Khachab en Levi Rigters.

VIDEO: Afgelopen weekend won Rico Verhoeven het Glory Grand Prix toernooi.