Na Bond ook Peter Rabbit-animatie uitgesteld door corona

Dat meldt het vakblad The Hollywood Reporter. Peter Rabbit 2 is de sequel op de succesvolle digitale animatie uit 2018 over het wereldberoemde konijn (met de stem van James Corden). In een aantal grote filmlanden, zoals China, Italië en Zuid-Korea, zijn in totaal duizenden bioscoopzalen gesloten. Dit betekent dat filmmaatschappijen hun titels niet zo groots kunnen uitbrengen als ze wel hadden gewild.

Ook in Frankrijk en Slowakije worden de komende weken bioscopen gesloten. In Nederland is er vooralsnog geen sprake van dat bioscopen hun deuren moeten sluiten. Bioscoopketen Pathé liet dinsdagavond weten dat zelfs de theaters in Brabant, de provincie die de meeste besmettingen kent, de komende week openblijven.