Sam Mendes wint DGA Award

De imposante dramafilm, met rollen voor Dean-Charles Chapman, George MacKay, Colin Firth en Benedict Cumberbatch, vertelt over twee Britse soldaten die in een race tegen de klok een boodschap moeten overbrengen aan een regiment dat in een Duitse hinderlaag dreigt te lopen. Als zij niet in hun missie slagen, sterven meer dan 1600 Britse militairen.

1917 viel de afgelopen weken al meerdere keren in de prijzen bij de diverse awardshows. De film is ook een van de favorieten bij de Oscars, die over twee weken worden uitgereikt. In zijn dankwoord sprak Mendes zijn bewondering uit voor de andere genomineerden: Bong Joon Ho, Martin Scorsese, Quentin Tarantino en Taika Waititi.

Het is de tweede keer dat Mendes deze prijs wint. De Brit mocht zijn eerste DGA Award al in 1999 ophalen voor American Beauty.