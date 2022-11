Premium Het beste van De Telegraaf

Slachtoffer Boy George woedend dat ’monster’ weer podium heeft

Audun Carlsen, de mannelijke escort die ooit door Boy George aan een muur werd vastgeketend en mishandeld, is verbolgen dat de zanger meedoet aan het Britse tv-programma I’m a Celebrity… Get Me Out of Here, dat zondag van start is gegaan op ITV. „Elke keer dat ik hem zie, zie ik nog steeds het monster dat hij is.”