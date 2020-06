Ode aan vader die als brandweerheld omkwam bij aanslag Twin Towers

Pete Davidson als Scott Carlin in ’The King of Staten Island’, een eerbetoon aan zijn overleden vader die als brandweerman in het harnas stierf.

Papa was een held. Hij kwam om toen hij op 11 september 2001 als brandweerman de trappen van het brandende World Trade Center op rende. Kort daarna stortte het gebouw in. Naast zijn vrouw en dochter, liet Scott Davidson ook zijn destijds 7-jarige zoon Pete treurend achter. Davidson junior, inmiddels komiek, eert zijn vader nu met The King of Staten Island. „Voor mij een therapeutische ervaring.”