Sterren herdenken collega en vriend DMX

„Ik heb er geen woorden voor”, schrijft actrice Gabrielle Union. „Niets dan liefde, gebeden en bescherming voor zijn familie, vrienden en fans. Dit is vreselijk.” Ook Jada Pinkett Smith laat van zich horen. ”„DMXDMXDMXDMXDMXDMXDMXDMXDMXDMXDMXDMXDMXDMX”, schrijft de actrice en presentatrice. „Rust zacht, DMX”, schrijft Chance the Rapper. Ook rappers Russ, LL Cool J en Soulja Boy uiten hun verdriet op sociale media. Actrice Viola Davis „bidt voor de kinderen en geliefden”, schrijft ze onder een foto van de rapper.

Missy Elliot noemt DMX een grote inspiratie voor iedereen. „Je moest voor veel vechten, maar je raakte iedereen met je muziek”, schrijft de rapper. „Dit is heel zwaar voor de hiphopwereld, maar jouw nalatenschap leeft voort.”

Dankbaar

De familie liet vrijdag weten heel dankbaar te zijn voor alle steun van fans, vrienden en collega’s. „We waarderen alle liefde en steun die we mochten ontvangen tijdens de moeilijke tijd”, schrijft de familie. Die vraagt ook of pers en publiek hun privacy willen respecteren zodat ze in alle rust het verlies kunnen verwerken. In de verklaring belooft de familie op een later tijdstip met informatie te komen over de uitvaart van DMX.

DMX is op 18 december 1970 in Baltimore geboren als Earl Simmons. Hij wordt in 1998 bekend bij het grote publiek met het debuutalbum It’s Dark and Hell Is Hot. Bekende tracks van DMX zijn Party Up (Up In Here), What These Bitches Want en Where the Hood At?, een disrap tegen Ja Rule, en X Gon’ Give It To Ya. Die track is zijn meest gestreamde track op Spotify.