Nieuwe liefde voor Ik geloof in mij-ster Volkszanger Rutger van Barneveld: ’Ik ben geen Leonardo DiCaprio’

„Je zult mij niet met een Rolex zien lopen.” Ⓒ ANP/HH

Niet alleen René le Blanc zag zijn bekendheid groeien dankzij het SBS6-programma Ik geloof in mij, ook Rutger van Barneveld werd door de realityshow plotsklaps een bekende Nederlander. En ook op het gebied van liefde maakt de 31-jarige zanger nu grote sprongen. Het is de negen jaar jongere Naomi die het hart van Rutger sinds kort harder doet kloppen. „We zien wel waar we eindigen.”