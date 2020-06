Tim Akkerman: ’Ik ben de enige Jezus die kruisiging is ontsprongen’

„Ik ben toch de enige Jezus die de kruisiging is ontsprongen”, reageerde hij donderdag in De Veronica Ochtendshow van Giel Beelen. „Het is jammer, maar The Passion is nog niet de wereld uit. De EO stopt ermee, maar het zou kunnen dat een ander productiebedrijf het overneemt.”

Over de beslissing om te stoppen met uitzenden werd Tim door de omroep echter niet ingelicht. Toch blijft hij positief over The Passion. „Het is zo’n mooi programma, zo ongelooflijk mooi neergezet. Het werd eigenlijk alleen maar mooier en mooier.”

Al met al kan de voormalig frontman van DI-RECT met een goed gevoel op zijn ’bijna-deelname’ terugkijken. „Het was een onwijze eer om gevraagd te worden. Ik heb een deel mee mogen maken en heb helaas de eindstreep niet gehaald. Maar je moet het maar zo zien: over twintig jaar denk je ’weet je nog die ene Haagse Jezus die het net niet is geworden?’. Dan heb ik misschien nog wel meer punten gescoord dan wanneer ik het wel was geweest.”