Tiende editie Coen und Sander Fest heeft circusthema

Ook dit jaar wordt het thema serieus aangepakt. „Acrobaten, jongleurs, magie, clowns, trapezes en koorddansers: alles komt voorbij in ons circus”, belooft ’spreekstalmeester’ Coen. „We halen de beste circuspaarden van stal en maken er samen met onze luisteraars een bonte show van! Snollebollekes is de eerste artiest die komt optreden. De komende weken maken we bekend welke acts zich nog meer bij ons gezelschap voegen”, vult ’clown’ Sander aan.

Das Coen und Sander Fest werd in 2010 voor de eerste keer georganiseerd als kleinschalig oktoberfest. Speciaal voor de tiende editie keren Coen en Sander terug naar waar het het ooit begon. De dj’s openen in de middag al de deuren van de jaarbeurs voor een exclusieve pre-party met bier, bratwurst en Duitse optredens.

Het feest vindt volgend jaar voor de derde keer plaats in de Jaarbeurs. Vorige edities werden gehouden in de - toen nog- Heineken Music Hall in Amsterdam