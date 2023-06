Jennifer Lawrence ontkent affaire met Liam Hemsworth: ’Totale onzin’

Cohen attendeerde Lawrence erop dat er geruchten gingen over een vermeende affaire tussen de actrice en Hemsworth vlak nadat de videoclip van het lied Flowers, een breakup-song van Cyrus, uitkwam. „Daar is niets van waar”, zegt Lawrence daarover. „Totale onzin.”

„We weten allemaal dat Liam en ik elkaar een keer hebben gezoend”, vervolgde ze. „Dat was jaren nadat zij uit elkaar gingen.” Die zoen vond plaats in 2015, terwijl Hemsworth en Cyrus in 2013 uit elkaar gingen. In 2016 kwamen de twee weer samen, om in 2019 weer uit elkaar te gaan.