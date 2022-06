Ex-man Britney Spears langer vast voor verstoring huwelijk

De advocaat van Alexander had een rechter gevraagd zijn cliënt voorlopig vrij te laten en de stalking-aanklacht te laten vallen, omdat er onvoldoende bewijs zou zijn dat de jeugdvriend van de zangeres haar iets wilde aandoen. De rechter was het daar niet mee eens en oordeelde dat Alexander, die 55 uur getrouwd was met Spears in 2004, vast moet blijven tenzij hij met een borgtocht van 100.000 dollar op de proppen komt.

Twee weken geleden kreeg Alexander al een contactverbod opgelegd, waardoor hij de komende drie jaar niet bij Spears in de buurt mag komen en haar ook niet mag bellen, sms’en of op andere wijze contacteren.