Gerard Joling verliest goede vriend: ’Ik ben totaal in shock’

„Afgelopen donderdag ging de gezondheid van Bert achteruit en kwam hij op de ic te liggen met een longontsteking”, legt Joling uit. „Gisteravond kreeg ik een telefoontje van Wino, waarin hij vertelde dat Bert is overleden.”

In zijn bericht schrijft Joling over „de mooie vriendschap” die hij met Peters had. „Wat hebben we veel gelachen, mooie reizen gemaakt en genoten van de avonturen en de gezellige momenten. Je was een lieve, betrouwbare en super optimistische vriend. Wat zal ik je missen!”

In een video voegt de zanger nog toe dat hij „totaal in shock” is door het verlies van Peters. „Ik kan niet begrijpen dat ik hem niet meer zie, dat hij er niet meer is.”