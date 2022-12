Premium Het beste van De Telegraaf

Wie is Lionel Messi’s grootste fan, Antonela Roccuzzo?

Door Lysanne Veerkamp Kopieer naar clipboard

Antonela Roccuzzo, de vrouw van Lionel Messi, houdt het bijna niet meer van de spanning tijdens de WK-wedstrijd Nederland versus Argentinië. Ⓒ ANP/HH

Achter de grootste voetballer van Argentinië staat ook een vrouw: Antonela Roccuzzo (34). Tijdens het WK in Qatar moedigt ze haar man aan en ze zal dit zondag uiteraard ook doen in de finale tegen Frankrijk. Maar wie is Antonela Roccuzzo, behalve Lionel Messi’s grootste fan?