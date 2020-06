Op1 deze zomer met twee nieuwe duo’s

Margje Fikse en Kefah Allush (EO) zullen op de dinsdag de gasten aan de tafel ontvangen, de vrijdag is voor Nadia Moussaid en Pieter van der Wielen (VPRO). Fikse was eerder al eens als vervangster in de talkshow te zien. Ze vormde een duo met haar EO-collega Tijs van den Brink toen zijn vaste co-presentatrice Giovanca Ostiana ziek thuiszat.

Woensdag blijft het de beurt aan Carrie ten Napel en Charles Groenhuijsen (Omroep MAX) en donderdag presenteren, net als nu, Welmoed Sijtsma en Sander Schimmelpenninck (WNL) de show. Maandag wisselen de duo’s Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra en Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg (BNNVARA) elkaar af. Na de zomer zullen Giovanca Ostiana en Tijs van den Brink namens de EO weer terugkeren.

Eerder werd al bekend dat Op1 vanaf 6 juli weer teruggaat naar vijf uitzendingen per week. Sinds eind maart is de talkshow van NPO 1 zeven dagen in de week op televisie vanwege de coronacrisis. Het tijdstip blijft hetzelfde, het programma wordt iedere werkdag uitgezonden rond 22.20 uur.