Verwarde OITNB-actrice haalt uit naar cast

„Niemand van de cast praat ooit tegen me of steunt me”, schrijft de 40-jarige Taryn in een lange cryptische post op Instagram. Alleen over Laura Prepon en Jessica Pimentel is ze te spreken. „De rest heeft me nooit uitgenodigd. Heeft me pijn gedaan. Moge het duidelijk zijn. Voel het maar. Eikels!”

De actrice, die te zien is als Tiffany ’Pennsatucky’ Doggett, lijkt daarnaast ook te zeggen dat Orange is the New Black haar in zijn geheel pijn heeft gedaan. „Deze show heeft mij meer gekwetst dan al het andere in mijn leven en als dit is wat ik moet doen om voor mezelf op te komen dan trek ik mijn mond open. Dit om te voorkomen dat er iets met me gebeurt. Fuck roem. Deze show doet mensen pijn. Jullie zullen het nooit te weten komen maar veel mensen zijn gekwetst.”

Eerder deze week uitten volgers ook al hun zorgen over Taryn, toen ze schreef dat ze zich verlamd voelde en dat ze door iemand werd geterroriseerd. Ze vertelde niet wat er precies aan de hand was, maar liet later weten dat het oké met haar ging.