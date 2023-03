Premium Het beste van De Telegraaf

’Emily Ratajkowski smeekt vriendin Olivia Wilde om vergiffenis na zoen Harry Styles’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Links: Emily Ratajkowski, rechts: Olivia Wilde. Ⓒ Getty Images

Berouw komt na de zonde. Althans, zo lijkt het in het geval van Emily Ratajkowski. Nadat er afgelopen weekend een video viraal is gegaan van het model en Harry Styles die een potje huigtikkertje spelen, lijkt Emily daar inmiddels spijt van te hebben. Naar verluidt smeekt ze haar vriendin Olivia Wilde, Harry’s ex, om vergiffenis.