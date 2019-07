Julia Roberts grapt over ’snub’ bij Emmy’s

Op Instagram deelde Julia een screenshot van haar telefoon, waarop een notificatie stond van USA Today. „Julia Roberts, Emma Stone en George Clooney onder de grote namen die buiten de boot vielen”, was de kop van een artikel van de krant. De actrice reageerde onder de foto: „Nou ja, ik verkeer in ieder geval in buitengewoon goed gezelschap.”

Julia had genomineerd kunnen worden voor haar rol in Amazon-serie Homecoming. Emma Stone werd eerder getipt als kanshebber voor haar werk in Maniac en George Clooney was in de running voor een nominatie na zijn opwachting in Hulu-serie Catch 22. Andere namen die volgens flink wat mensen een ’snub’ kregen waren Richard Madden die in The Bodyguard speelt, Chris Pine na zijn rol in I Am The Night, Pamela Adlon voor haar werk in Better Things en de cast van het afzwaaiende The Big Bang Theory.