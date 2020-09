Zoontje Naya Rivera (4): ’Mama riep ’help’ voordat ze in het water verdween’

Volgens het onderzoeksrapport vertelde Josey dat hij en zijn moeder samen tot drie telden om in het water te springen. Later vertelde Naya haar zoontje om weer terug op de boot te gaan. „Ze hielp hem erop te komen, vervolgens hoorde hij haar ’help’ roepen en stak ze nog een arm in de lucht. Daarna verdween ze in het water.”

Het jongetje werd later slapend aangetroffen toen voorbijgangers in een andere boot hem zagen liggen. Naya’s lichaam werd op 13 juli gevonden in Lake Piru. De Glee-actrice was toen al vijf dagen spoorloos verdwenen.

Duizeligheid

Het onderzoeksteam stelt dat Naya een medische geschiedenis met duizeligheid had ’die zou verergeren als ze in het water was’. „De overledene zou last van duizeligheid hebben tot het punt van braken, maar ze leerde de symptomen onder controle te houden met medicijnen.” De actrice verkeerde volgens het onderzoeksrapport verder in goede gezondheid.

Rouwen

Met Josey zou het sinds het overlijden van zijn moeder ’elke dag een stukje beter’ gaan. „Het is een enorm moeilijk tijd geweest voor Naya’s familie en vrienden”, vertelt een bron aan Entertainment Tonight. Josey is nu fulltime bij zijn vader Ryan. „Josey is het enige belangrijke voor Ryan op dit moment. Hij is nog aan het rouwen en heeft het heel moeilijk met het verlies, maar hij houdt zich sterk en gaat door omwille van zijn zoontje.”