’The last ride of the wolves’ Nog één overval dan, om het af te leren

Door Fabian Melchers Kopieer naar clipboard

Pasquale de Michele (l.) speelt min of meer zichzelf, samen met zoon en regisseur Alberto.

Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. In The last ride of the wolves wil de grijzende Pasquale nog één laatste klapper maken. De vraag is of deze gokverslaafde wel snapt wanneer hij moet stoppen.