Intimidatie getuigen R. Kelly: ’Geen middel wordt geschuwd’

De lijst met aanklachten tegen R. Kelly is ellenlang en toch komt er elke keer wel weer een aap uit de mouw. Zo zouden een oude vriend van hem, een voormalig manager en adviseur en een kennis van zijn voormalige pr-medewerker de vrouwen die tegen Kelly willen getuigen, behoorlijk hebben geïntimideerd. Een nieuw hoofdstuk in het duistere boek van de ooit zo gevierde R&B-zanger, dat zo meedogenloos is dat het opnieuw de rillingen over de rug doet lopen.