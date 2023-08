Aftrap Ivo Niehe’s serie over pianobroers trekt 936.000 kijkers

In de serie wordt belicht hoe de broers zijn uitgegroeid tot zulke succesvolle concertpianisten, hoe ze de wereld over reizen voor optredens en hoe ze dit werk combineren met hun privéleven. „Het is bijna een goed bewaard geheim hoe beroemd zij over de wereld zijn”, zei de 77-jarige programmamaker eerder tegen het ANP over de serie.

Volgens Niehe behoren de Jussens „tot de wereldtop”, maar zijn het verder ook nog wel gewone jongens die houden van voetbal en na hun examen op vakantie gingen naar Chersonissos. „Je voelt wat voor jongens het zijn. Ze spelen niet voor zichzelf, maar voor het publiek.”

Het best bekeken programma van de avond was de NPO 1-quiz De Slimste Mens, dat ruim 1,9 miljoen kijkers trok. Op plek 2 in de top komt het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1, dat bijna 1,6 miljoen mensen zagen. De top 3 wordt gecompleteerd door het RTL Nieuws van 19.30 uur, dat door ruim een miljoen mensen is bekeken op RTL 4. Nieuwsprogramma Hart van Nederland was het best bekeken programma op SBS6 met 811.000 kijkers. Daarmee komt het programma op plek 8 in de lijst van best bekeken programma’s.