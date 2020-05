Ryan Reynolds verdiept zich in Reuzenperzik

In tien afleveringen lezen de sterren het populaire verhaal online voor. The Roald Dahl Story Company doneert in ruil daarvoor ruim een miljoen pond aan organisaties die het coronavirus bestrijden.

Andere sterren die meedoen aan het project zijn Liam en Chris Hemsworth, Cara Delevingne, Cate Blanchett, Mindy Kaling en Lupita Nyong’o.

Ook comedian Taika Waiti doet mee aan de serie. Recent werd aangekondigd dat hij twee animatieseries van boeken van Dahl voor Netflix gaat maken. Hij gaat onder meer aan de slag met Sjakie en de Chocoladefabriek en een aparte show over de Oempa Loempa’s.