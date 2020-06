’15 personen aanwezig op feestje prins Joachim’

Dat zou betekenen dat Joachim daarvoor geen boete zal krijgen. Volgens de Spaanse coronaregels mogen maximaal vijftien mensen samenkomen en kan bij overtreding een boete worden opgelegd tot maximaal 10.000 euro.

Wel had Joachim in quarantaine gemoeten na aankomst in Spanje, zegt Jesús Aguirre, minister van Volksgezondheid in Andalusië. Hij kwam op 24 mei aan in Madrid, moest twee weken in zelfisolatie maar reisde direct door naar Córdoba. Daar woonde hij twee bijeenkomsten bij.

Joachim, zoon van prinses Astrid, woonde een feestje in het Spaanse Córdoba bij. Naast Joachim blijkt nog een feestganger besmet te zijn geraakt. Over de zaak is nog veel onduidelijk. In Spanje doet de politie onderzoek.