Genee ’na irritante onderhandelingen’ nog een jaar bij Radio Veronica

Content en Programma Directeur Radio Marc Adriani was live tijdens Veronica Inside met Wilfred in gesprek over zijn contractverlenging. „We zijn ontzettend blij dat je een jaar bij ons blijft, want het is elke middag weer genieten!”

De directeur is opgelucht dat de onderhandelingen tot een goed einde zijn gebracht: „Het waren weer heel irritante onderhandelingen met je. Wilfred is jurist van huis uit en dat merk je niet bij elke dj, maar bij deze merk je dat wel.”

Sinds 2018 is Wilfred, samen met sidekicks Niels en Rick en nieuwslezeres Celine, te horen met zijn middagshow op de radiozender van Talpa. „Ik heb de overstap naar Talpa gemaakt vanwege de verschillende kansen en dit is er één van”, liet de presentator destijds weten.