Zo kwam pedofiel Epstein aan zijn MEGAFORTUIN

Mediamagnaat Robert Maxwell (1923 - 1991) tijdens een feestje in 1990 op zijn jacht met zijn vrouw Elisabeth (r.) en dochter Ghislaine Maxwell (l.) Ⓒ Getty Images

Van alle raadsels die er rond de overleden misbruikmiljardair Jeffrey Epstein nog op te lossen vallen, is er in elk geval nu weer één minder. De grote vraag was lange tijd: waar kwam Epsteins megafortuin vandaan? Een anonieme insider heeft in Britse media een boekje open gedaan over de mysterieuze miljarden van de man die bekend werd om zijn veelvuldige misbruik van minderjarige meisjes.