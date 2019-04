StukTV door vakjury uitgeroepen tot beste YouTubers

Vorig jaar koos de vakjury Dylan Haegens tot de beste YouTuber en stond StukTV op de tweede plek. Dylan zat dit jaar in de jury en ontbreekt daarom in de ranglijst. Hij is vol lof over StukTV: „We waren het als jury vrij snel eens over de nummer 1. Ik heb veel respect voor de geweldige video’s die op dit kanaal worden gemaakt. Jullie verdienen het echt. Jullie zetten op YouTube ongelooflijk kwalitatieve content neer. Duimpje omhoog.”

StukTV telt ruim 1,7 miljoen abonnees en is onder meer bekend van de succesvolle serie Het Jachtseizoen, waarin Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriens iedere week jacht maken op een bekende Nederlander. Verder bepalen kijkers welke onzinnigheden het trio moet uithalen. Het drietal is blij met de eerste plaats. „We willen met StukTV altijd kwaliteit leveren en het is daarom super om daarvoor beloond te worden met zo’n prijs”, zegt Thomas in de uitgave. „Kijkers zijn fans en die vinden al snel iets leuk. Maar je wilt ook graag eens iets van een buitenstaander horen, van iemand die niet altijd kijkt. Als dat gebeurt, is dat extra speciaal.”

’Subjectief’

Het boek De YouTube 100 beschrijft de beste honderd YouTubers van dit jaar. Enzo Knol staat op de tweede plek. SUPERGAANDE staat op de derde plek. De hoogste nieuwe binnenkomer is Hanwe. Hij stijgt naar de zevende plaats omdat hij er in een jaar tijd 250.000 nieuwe ’subs’ bij kreeg. „Ik verwachtte totaal niet dat ik opeens in de top 10 zou komen te staan, aangezien ik vorig jaar de Top 100 niet eens had gered”, reageert Hanwe. „Het is leuk om hoog op zo’n ranglijst te staan, want het is toch een vorm van erkenning voor je werk, maar uiteindelijk zegt het nog steeds niet zoveel, want het blijft natuurlijk subjectief.”

Hij is nu ruim twee jaar actief op YouTube. „Ik ben gewoon video’s gaan maken en opeens begon het balletje te rollen. Ik denk ook wel dat het te maken heeft gehad met dat ik na twee jaar YouTube-video’s in het Engels te hebben gedaan, besloot om helemaal opnieuw te beginnen, maar dan in het Nederlands. En doordat die video’s goed werden ontvangen ben ik ook steeds meer gaan uploaden.”

’Zo op tv’

Over de nummer 1 StukTV zegt Hanwe: „Ik heb wel echt respect voor wat ze doen. Ze komen constant met nieuwe originele ideeën en formats die zo op tv zouden kunnen worden uitgezonden, zoals Jachtseizoen of Roadtrippers. Hun kracht zit hem denk ik vooral in de professionaliteit en tegelijkertijd de originaliteit van de video’s.”

Het is de tweede keer dat uitgeverij FC Klap de YouTube 100 uitbrengt.