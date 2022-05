Zet Céline Dion helemaal punt achter haar carrière?

Sterren

David Bowie-gitarist Ricky Gardiner (73) overleden

Ricky Gardiner, die vooral bekend is geworden als gitarist van onder anderen David Bowie en Iggy Pop, is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn dochter Annie dinsdag bekend op Twitter. Hij stierf afgelopen vrijdag in zijn huis, omring door familie.