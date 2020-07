Tripje Thaise koning naar eigen land alweer voorbij

Het koningspaar woont in Europa: de koning in Garmisch-Partenkirchen in Beieren en de koningin in de buurt van Zürich in Zwitserland. Voor verplichtingen in Thailand komt Vajiralongkorn naar Zürich, om daar over te stappen op de speciale vlucht van de noodlijdende nationale luchtvaartmaatschappij.

Koning Vajiralongkorn was maandag in alle vroegte aangekomen in Bangkok voor een aantal ceremoniële handelingen ter markering van het begin van het regenseizoen. Zo verwisselde hij in de tempel van de smaragdgroene Boeddha de kleding van het heilige Boeddhabeeld. Ook hield hij eerder op de dag een korte toespraak over de aanpak van de coronacrisis en schonk hij wat medisch materiaal.

Thaise media berichtten uitgebreid over de koninklijke activiteiten, zonder echter te melden dat het ging om een dagtripje van koning en koningin. Het was pas de vijfde keer dat het paar dit jaar in Thailand verbleef, voor een totaal van slechts vijf dagen. Het laatste bezoek was op 6 april en de koning wordt nu pas weer terugverwacht rond 12 augustus, de verjaardag van koningin-moeder Sirikit.

