Laura Pausini, Mika en Cattelan presenteren Eurovisie Songfestival

Vorige week meldde het Italiaanse persbureau Adnkronos al dat Laura Pausini, Cattelan en Mika de uitverkorenen waren. De naam van Mika, bekend van grote hits als Grace Kelly en Relax, Take It Easy, zingt al langer rond. De zanger komt oorspronkelijk uit Libanon en vestigde zich op jonge leeftijd in Groot-Brittannië. In Italië had hij al zijn eigen tv-show en zat hij in de jury van X Factor.

De 47-jarige Laura Pausini is in Nederland vooral bekend van haar hits La Solitudine uit 1993 en Strani Amori uit 1994. Cattelan is de minst bekende naam. In eigen land is hij wel een grote presentator. Zo was hij jarenlang verantwoordelijk voor de presentatie van de Italiaanse X Factor. Vorig jaar maakte de 41-jarige presentator de overstap naar de Italiaanse omroep Rai, die het songfestival dit jaar organiseert.

Het Eurovisie Songfestival vindt plaats in Turijn. De halve finales zijn op 10 en 12 mei, de finale volgt op 14 mei. Namens Nederland doet zangeres S10 mee.