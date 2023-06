Kim Cattrall: hoofd HBO belde voor terugkeer And just like that

„Het is heel interessant om een telefoontje te krijgen van het hoofd van HBO, die dan zegt: wat kunnen we doen?”, aldus Cattrall over de wijze waarop zij werd overgehaald om terug te keren in de show. Cattrall had een paar eisen, zoals dat Patricia Field opnieuw haar styling mocht doen. Field stelde jarenlang de outfits voor Cattrall, die in Sex and the City het personage Samantha Jones speelde, samen.

„Ik dacht gewoon: weet je, als ik terug wil komen, moet ik dat doen met die Samantha-stijl”, legt Cattrall uit. „Dat moet ik er doorheen pushen. En dat hebben we gedaan.”

De terugkeer van Cattrall in de serie gaat slechts om één scène. Naar verluidt heeft de actrice voor de opname daarvan geen andere castleden gezien. Cattrall staat niet op goede voet met de andere hoofdrolspeelsters: Sarah Jessica Parker, Kristin Davis en Cynthia Nixon.

De eerste twee afleveringen van het tweede seizoen van And just like that... verschenen op 22 juni op HBO Max. De reboot begon in 2021, bijna twintig jaar na de originele serie. In het eerste seizoen werd het personage Samantha met enige regelmaat genoemd.