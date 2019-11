Terugblik op een filmleven

„Daar vind ik dromen, mijmeringen, verbeelding en rust.” Maar bovenal inspireerde deze plek de in maart overleden Franse cineáste tot het maken van bijzondere films.

Vanaf het podium van een bomvol theater in Parijs gidst Varda de kijker door haar oeuvre dat een vlucht nam met haar doorbraakfilm Cléo de 5 à 7. In dit drama experimenteerde ze met tijd door twee uur lang een zangeres te volgen die wacht op de uitslag van een kankeronderzoek. Tevens vertelt ze over Jacquot de Nantes, een liefdevolle film over de jeugd van haar in 1990 overleden echtgenoot Jacques Demy. Maar ook benoemt Varda haar grootste flop One hundred and one nights, een mislukte ensemblekomedie waarin Robert De Niro zijn dialogen in fonetisch Frans uitkraamde. „Maar wat was hij intimiderend.”

Zo kijkt Varda par Agnès weg als een masterclass filmmaken waarin Varda – ook wel de Grootmoeder van de Nouvelle Vague genoemd – op luchtige, maar repetitieve wijze door haar leven en carrière trippelt. Want bij elk project beantwoordt ze telkens weer haar drie basisvragen: Waarom maak ik deze film? Hoe heb ik hem uitgewerkt? En hoe heb ik ’m gedeeld met mijn publiek? Haar manier van werken mocht dan origineel en fascinerend zijn, Varda par Agnès zal toch vooral de kenners en liefhebbers van haar oeuvre boeien.

✭✭✭