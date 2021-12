112 gebeld voor Ellie Lust

Aan de hand van camerabeelden legt Ellie precies uit wat er gebeurde en had gelijk het gevoel dat het foute boel was. „Ik wist meteen dat er iets kapot was. Ik had ontzettend veel pijn.”

Nadat er een telefoontje was gepleegd naar 112 kwam volgens Ellie de ambulance binnen 20 minuten en werd ze meegenomen naar de spoedeisende hulp. Hierover zegt ze: „Dan lig je daar in één keer zelf, het kan iedereen gebeuren. Uiteindelijk bleek ik alleen pittig ribletsel te hebben, als in zwaargekneusd/gebroken.”

De eerste week na de val moest Ellie noodgedwongen rust nemen, iets wat ze erg lastig vond. „Na anderhalve week weer begonnen met werken, dat heb ik echt moeten doen met acht paracetamol per dag en nog iets anders erbij. Het allerergste vond ik nog dat ik Björn van Abba niet kon interviewen”, aldus Ellie.