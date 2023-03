Hechtenis Andrew Tate in Roemenië omgezet in huisarrest

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Het gerechtshof in Boekarest heeft de hechtenis van de Brits-Amerikaanse influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan per direct omgezet in huisarrest, meldt de BBC. De twee werden eind december in Roemenië opgepakt op verdenking van mensensmokkel en verkrachting.