Mandy Moore brengt eerste single in tien jaar uit

De 35-jarige Mandy, die te zien is in de populaire serie This Is Us, onthulde eerder deze zomer al dat ze bezig was met nieuwe muziek omdat ze zich eindelijk weer vrij genoeg voelde om de studio in te duiken. De zangeres durfde naar eigen zeggen jarenlang niets te doen op muzikaal vlak vanwege haar getroebleerde huwelijk met Ryan Adams, dat van 2009 tot en met 2016 duurde.

Mandy beschuldigde hem eerder dit jaar, net als meerdere andere vrouwen, van emotionele mishandeling en intimidatie. „Ik ben niet meer bang. Geen excuusjes meer. Niet meer toegeven aan andermans onzekerheden die mijn relatie met muziek en zingen dicteerde”, schreef de zangeres over haar comeback.

Mandy is vooral bekend van haar hit I Wanna Be With You uit 2000. In totaal bracht ze zes albums uit waarvan Amanda Leigh in 2009 de laatste was.

Bekijk ook: Mandy Moore heel eenzaam in huwelijk Ryan Adams