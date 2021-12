Oudejaarsconference Peter Pannekoek gaat door op tv

Veel meer dan dat de uitzending doorgaat wil de omroep overigens vooralsnog niet zeggen. ,,Over de precieze invulling ervan willen we vooraf niets kwijt”, laat een woordvoerster weten. Of de show bijvoorbeeld al is opgenomen is niet bekend.

De oudejaarsconference van Peter Pannekoek wordt op 31 december uitgezonden om 22.25 uur op NPO1. Op SBS6 is die avond het eindejaarsprogramma van Najib Amhali te zien. Guido Weijers, wiens show op RTL 4 zou worden uitgezonden, gaf medio november al aan te stoppen met zijn voorbereidingen vanwege de onzekerheid rondom corona. ,,Waar ik vorig jaar alle energie had me continu aan te passen, kies ik deze keer anders”, luidde de uitleg van cabaretier.