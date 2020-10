Patricia Paay teleurgesteld over vonnis verspreiders seksvideo

„Ik vind het eigenlijk allemaal een beetje schaamteloos. Als BN’er zijnde zouden zij toch moeten weten dat je van dit soort dingen nog veel meer last hebt dan bijvoorbeeld iemand die niet in de belangstelling staat”, aldus Patricia. „Het gaat hier om volwassen mannen die willens en wetens dit gedaan hebben en totaal niet nagedacht hebben over wat dit kan aanrichten in iemands persoonlijke leven en carrière.”

Wel benadrukt ze wederom dat ze blij is dat er een uitspraak is geweest en dat het OM de zaak zo serieus heeft genomen. „Laat hiermee een voorbeeld gesteld worden voor de toekomst. Dat dit nooit meer geaccepteerd mag worden. Voor mensen die dit ook ooit mee moeten maken adviseer ik dringend, ga naar de politie en doe aangifte. Niemand heeft het recht je privéleven op deze wijze te schaden.”