Herman van der Zandt en Anna Gimbrere Ⓒ VPRO

Herman van der Zandt en zijn vrouw Jozephine zijn sinds de zomer uit elkaar. De 45-jarige NOS-presentator heeft inmiddels een relatie met Anna Gimbrère, met wie hij in 2017 het programma Oranje Boven, Down Under maakte. Daarmee zijn zij niet de enige bekende collega’s waarbij de vonk oversloeg.