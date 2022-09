Sergio Herman na kritiek: ’Geen nieuwe restaurants meer in België of Nederland’

Blueness Antwerp, dat op 31 mei openging, kreeg op 18 juni de laagste score van De Standaard. Op 2 september schreef De Tijd dat het „belachelijk dure” Blueness bewijst dat „zelfs Sergio Herman de bal kan misslaan.” De Morgen kon op 5 september „helaas geen twee positieve woorden over het eten bedenken.”

Sergio Herman staat niet in de keuken bij Blueness Antwerp, maar het restaurant maakt wel deel uit van de Sergio Herman Group. Hij geeft toe dat Blueness Antwerp bij de opening niet de kwaliteit kon bieden die je kon verwachten.

Nuance

„Ik wil dan ook niets goedpraten, maar ik wil wel nuance aanbrengen”, vertelt hij aan Nieuwsblad. „De recensenten kwamen langs toen we pas open waren. Vlak voor de opening zijn er drie mensen uit het team weggegaan. Van dat team bleef iets meer dan een handvol over, maar het restaurant moest wel open. Daardoor moesten we sowieso met een vaste menukaart werken, à la carte konden we op dat moment niet aan. Maar nu zijn we meer dan drie maanden verder en heeft het team van Blueness een enorme evolutie doorgemaakt. Als een van die recensies dan pas meer dan twee maanden na het bezoek van de recensent verschijnt, is dat jammer.”

Personeel vinden en houden: het wordt een steeds grotere uitdaging. Ook voor Sergio Herman. „Er is gewoon weinig nieuwe aanwas van mensen die de horeca omarmen. Ik denk dan ook niet dat ik nog moet groeien in Nederland en België. Ik moet hier geen nieuwe zaak opendoen, dat heeft totaal geen nut.”

Voor uitbreiding kijkt Herman vooral naar het buitenland. In 2023 opent hij zijn eerste restaurant in Azië, in hotel Grand Hyatt Singapore.