Acda en De Munnik waren vriendenmodus kwijt na muzikale breuk

„We zaten dag en nacht bij elkaar, wij deelden alles met z’n tweeën”, vertelt De Munnik over hun muzikale samenwerking die tot de breuk in 2015 zo’n 25 jaar heeft bestaan. „Wij hadden geen modus van: hoe ga je normaal als vrienden met elkaar om.” De twee besloten daarom even afstand van elkaar te nemen.

Daardoor liep het stuk tussen de mannen. Achteraf gezien had De Munnik daar naar eigen zeggen een groot aandeel in. Hij was namelijk degene die niet meer verder wilde als het duo Acda en De Munnik. „Later dacht ik: misschien heb ik dat niet helemaal goed gedaan”, zei De Munnik. „Ik heb Thomas te weinig kansen gegeven om daar überhaupt aan te wennen, aan dat idee.” Acda was inderdaad niet blij met de manier waarop dat was gegaan. „Ik moest er een beetje zelf achterkomen dat het uit was. En daar houd ik niet zo van”, vertelde hij.

Daarom besloot De Munnik weer contact op te nemen met Acda. De twee spraken af bij het Paleis van Justitie, Acda nam de koffie mee. Lang hadden ze niet, want Acda zou een uur later op vakantie gaan, dus zijn voormalig muzikaal partner moest haast maken. De Munnik zei dat hij het achteraf gezien niet goed had aangepakt. „En toen was het weer goed”, besloot Acda.