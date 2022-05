Emma Thompson: ’Ik had niet het juiste lichaam voor seksscènes’

„Zoals mijn moeder zei, heb ik vooral een reeks ’goede’ vrouwen gespeeld. Ik ben altijd ’verstandig’. Ik heb me ook nooit aangepast aan het uiterlijk van iemand die ze misschien wel naakt zouden willen zien”, legt Thompson uit in gesprek met The Times. „En met ’ze’ bedoel ik mannelijke leidinggevenden. Ik ben te mondig, niet mooi genoeg, heb niet het juiste soort lichaam. Je wordt constant verteld wat voor soort lichaam je hebt.”

Die vorm van bodyshaming is haar zeker niet in de koude kleren gaan zitten. „In een interview dat ik deed, schreef de mannelijke journalist dat ik veel was aangekomen sinds ik in Fortunes of War had gespeeld, en dat mijn benen ’nu als boomstammen’ waren, en dat ik’ dat ik mezelf ’had laten gaan’. Ik was 31 en was gestopt met mezelf uit te hongeren. Ik denk niet dat mensen echt beseffen weet hoe dun de meeste actrices in het echte leven zijn. Ze zien er nogal... onwerkelijk uit.”

In de nieuwe film Good Luck to You, Leo Grande is de actrice voor het eerst naakt te zien. „We repeteerden volledig naakt. We hadden het over onze lichamen en praatten over onze relatie met onze lichamen. We hadden het over de dingen waar we moeite mee hebben, dingen die we leuk vinden en beschreven elkaars lichaam”, vertelde Thompson eerder aan Entertainment Weekly.