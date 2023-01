Premium Het beste van De Telegraaf

Zwijgplicht Virginia Giuffre vervalt ’Er gaat iets vreselijks gebeuren met prins Andrew’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Stond 2022 bij de Britten nog in het teken van het platina regeringsjubileum van Queen Elizabeth, 2023 wordt hét jaar waarin koning Charles wordt gekroond. Toch lijkt ook dit jaar niet de monarch centraal te staan, maar nemen andere royals een plek in de spotlights. Waar Harry en Meghan dat juist bewust doen, staat prins Andrew minder hard te springen om aandacht. Toch is dat precies wat hij de komende tijd weer bijzonder veel zal gaan krijgen nu binnen enkele weken de zwijgplicht van Virginia Giuffre vervalt... „Er gaat iets vreselijks met hem gebeuren.”