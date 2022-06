Britney Spears ontslaat beveiligingsteam na falen tijdens huwelijk

Om te voorkomen dat zijzelf, haar echtgenoot Sam Asghari en haar twee tienerzonen Sean en Jayden niet lastig gevallen worden, heeft Britney volgens TMZ ook meteen een nieuw team aangesteld. Hoewel haar kinderen grotendeels bij hun vader Kevin Federline wonen, wil Britney er zeker van zijn dat wanneer ze bij haar zijn ze zich in veilige omgeving bevinden.

Ook tegen Jason Alexander zijn maatregelen getroffen. Hij heeft een straatverbod opgelegd gekregen en mag op geen enkele wijze contact zoeken met Spears. De rechter zette Alexanders borgtocht bovendien op een bedrag van ruim 95.000 euro. Zolang dat bedrag niet betaald is, blijft hij in hechtenis.

Alexander wist tijdens het huwelijk van Britney haar huis binnen te dringen en liet zijn volgers daarvan meegenieten middels een live video op Instagram. Daarop was te zien hoe de man de beveiliging benaderde en hen vertelde dat Britney hem had uitgenodigd. Hij zou ook gezegd hebben dat Britney de enige vrouw was voor hem. Het zou daarna ontspoord zijn tot een ’fysieke ruzie’ met Britneys beveiliging.

In januari 2004 trouwden Alexander en Spears tijdens een spontane ceremonie in Las Vegas. Twee dagen later besloot het koppel echter al een einde te maken aan die beslissing. Datzelfde jaar trouwde Britney met Kevin Federline die destijds nog haar achtegronddanser was.