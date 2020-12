Dolf Jansen maakt alternatieve conference

De cabaretier zal de details over de streaming in de kerstvakantie delen via zijn sociale media. Jansen liet maandag weten kapot te zijn van de lockdown. „Ik begrijp het, geloof dat het nodig is, maar onze sector is al zo vaak grrrr behandeld dat...afijn. Voor het eerst in 31 jaar mijn oudejaars niet kunnen afmaken is echt fukd [sic]”, schreef hij op Twitter

De 57-jarige komiek begon in 1988 met zijn toenmalige artistieke partner Hans Sibbel; het tweetal besloot na 2006 voor onbepaalde tijd uit elkaar te gaan. Beide mannen bouwden een solocarrière op. Jansen hield de traditie van de oudejaarsconference in ere en maakte sindsdien elk jaar zelf een show waarin hij het afgelopen jaar tegen het licht houdt. Hij is met zijn 31 voorstellingen recordhouder.

Ook Guido Weijers en Youp van ’t Hek moesten vrij abrupt hun tournee stopzetten vanwege de lockdown. De NPO en RTL hebben laten weten hun beide shows nog steeds uit te willen zenden op oudejaarsavond. Maar de vorm waarin dit gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Zowel Guido als Youp hebben al gezegd niet voor een zaal met dertig man publiek een tv-registratie te gaan doen. En zelfs dat aantal bezoekers is nu niet meer toegestaan.