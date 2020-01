Ozzy Osbourne heeft de ziekte van Parkinson

De 71-jarige Ozzy vertelt in het televisieprogramma dat hij zijn gezondheidsproblemen niet langer kon verbergen. „Ik ben niet goed in geheimen, ik kan er niet meer mee rondlopen.” De zanger is opgelucht dat hij zijn ziekte nu openbaar heeft kunnen maken.

Ozzy heeft een variant van de hersenziekte. „Het is PRKN 2”, vertelt zijn vrouw Sharon, ook aanwezig tijdens het interview. „Er zijn zoveel verschillende soorten Parkinson. Het is geen doodvonnis, maar het beïnvloedt bepaalde zenuwen in je lichaam.”