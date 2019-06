Nederlandse acteur Vincent van Ommen doet stem voor Nintendo-game

De Nederlandse acteur is geen vreemde wanneer het op voice acting aankomt. Zo sprak hij eerder in voor de Batman-film The Dark Knight Rises en de videogame Moving Stories.

HyperParasite speelt zich af in een wereld die na de Derde Wereldoorlog is veranderd in een dystopie. Spelers besturen een buitenaardse parasiet die de ziel van mensen overneemt en hun lichaam gebruikt om zoveel mogelijk schade aan te richten. Van Ommen verzorgt de stemmen voor maar liefst vijf speelbare karakters.

De acteur was op het witte doek te zien in de actiefilm Amsterdam Heavy met Michael Madsen. De game HyperParasite komt dit jaar naar de Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One.