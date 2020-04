Ahoy blij met toezegging Rotterdamse gemeenteraad

Ⓒ ANP

Rotterdam Ahoy is blij dat een eerste stap naar het Eurovisiesongfestival van 2021 is genomen. De Rotterdamse gemeenteraad ging donderdag akkoord met het voorstel van het college om nog eens 6,7 miljoen euro beschikbaar te stellen om het evenement volgend jaar alsnog in de stad te houden.