’Terug naar Insulinde’ Nieuwe boek Elle van Rijn over opgroeien in Jappenkamp

Elle van Rijn: „Mijn achtergrond als acteur helpt mij bij het schrijven.” Ⓒ PR

Terug naar Insulinde, de nieuwe roman van Elle van Rijn, is gebaseerd op het leven van Mary Hens (1925-2021). Als Hollands tropenkind leidde zij een bevoorrecht leven in Indië. Totdat de Tweede Wereldoorlog uitbrak en ze met haar moeder, zus Vera en broertje William in een Jappenkamp belandde. Ineens moest ze razendsnel volwassen worden.