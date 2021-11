Meghan klaagt over leven als royal in gelekte mails: ’Over slechts één ding heb ik controle’

De zaak draait rond de publicatie van een brief die Meghan in 2018 aan haar vader had geschreven. Hierin vroeg ze hem om niet langer te praten met de Britse tabloids. Delen uit die brief werden door The Mail on Sunday gepubliceerd, waarna zij een klacht indiende tegen de krant voor het schenden van haar privacy. De rechtbank ging daarmee akkoord met die klacht en droeg de krant op om excuses te publiceren. Maar The Mail on Sunday ging daartegen in hoger beroep. Die zaak wordt op dit moment behandeld.

Centraal in het proces in beroep staat haar voormalige perschef Jason Knauf. Die is van kamp veranderd en bracht Meghan vorige week in diskrediet door de omstandigheden waarin de brief verzonden werd te schetsen. Nu heeft hij in de rechtbank ook e-mails en sms’jes die zij naar hem gestuurd heeft gedeeld, zo meldt The Sun. Hieruit zou moeten blijken dat zij wel degelijk wist dat er een biografie over haar geschreven werd en dat ze er zelfs aan meegewerkt heeft. Het gaat om Finding freedom, een boek over het leven van Harry en Meghan. De twee royals beweerden in het verleden meerdere malen dat zij niet hebben meegewerkt aan het boek.

In de nieuwe mails die Knauf openbaarde, reageert Meghan onder meer op de kritiek die ze kreeg omdat ze een stylist in dienst zou hebben. Die kwam er nadat die vermeende stylist zelf getweet had dat hij haar stylist was. „Je weet hoe frustrerend ik dat verhaal rond die stylist vind”, schreef ze naar Knauf. „Want dat is het enige waar ik nog enige controle over heb: mijn persoonlijke styling. Omdat we gevraagd worden mee te werken aan die biografie, waar ik me niet goed bij voel, moeten we die man zo snel mogelijk briefen. Hij wordt op meerdere plaatsen geciteerd en een autoriteit genoemd, maar wat hij zegt is gewoon niet waar.”

De getuigenis van Knauf zou wel eens heel slecht kunnen uitpakken voor Meghan. Het bewijsmateriaal dat hij heeft ingediend – de sms’jes en e-mails – is tegenstrijdig met enkele verklaringen van de vrouw van Harry.